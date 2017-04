Tweeduizend mensen liepen mee in mars tegen homogeweld

De deelnemers liepen hand in hand vanaf de Dam naar het Homomonument bij de Westermarkt. Daar werden bloemen gelegd. Onder de lopers bevonden zich onder meer televisie-icoon en 'homovader' Henny Huisman, Frits Barend en politieboegbeeld Ellie Lust.

De demonstratie werd ingegeven door de mishandeling van een homokoppel in Arnhem afgelopen weekeinde. De mannen van 31 en 35 jaar liepen hand in hand over de Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en ze begonnen uit te schelden en slaan, onder meer met een betonschaar.

Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat zij hand in hand liepen. Een van de daders stelt dat de twee homo's begonnen met slaan.

Fysiek geweld

Ook in Amsterdam was het afgelopen weekend een homostel slachtoffer van geweld nadat zij hand in hand door de Kerkstraat liepen. Eén van de mannen werd daarbij in zijn gezicht geslagen.

Vorig jaar werden er zeshonderd meldingen gekoppeld aan geaardheid gedaan bij de politie, waarbij het overgrote deel bestond uit meldingen van uitschelden van homo's en het gooien van eieren tegen ruiten. 180 meldingen daarvan bestonden uit fysiek geweld of dreigen daarmee.