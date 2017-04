Turkse Nederlanders kunnen stem uitbrengen voor referendum

Tienduizenden Turkse Nederlanders kunnen tot en met zondag stemmen voor het referendum over de omstreden wijziging van de grondwet van Turkije. Die aanpassing zal de Turkse president Erdogan meer macht geven. De stemgerechtigden kunnen kiezen uit evet (ja) of hayir (nee).

In Amsterdam is in de RAI een stembureau ingericht. Volgens een woordvoerder waren er woensdagochtend groepjes stemmers te zien, maar liep het nog niet storm.

De grote toeloop wordt hier in het weekend verwacht. Er hangen bij de RAI geen posters. Wel is er een Turkse vlag bij de ingang.

Openbaar vervoer

In Deventer stond woensdagochtend voor de opening van het stemlokaal in de sporthallen van De Scheg een korte rij wachtende Turkse Nederlanders.

Die rij verdween al snel toen de deuren om 09.00 uur open gingen, zei een woordvoerder van de gemeente Deventer.

De gemeente raadt kiezers aan om met de bus te komen, omdat de parkeerruimte er beperkt is. Automobilisten die in Deventer willen stemmen en van de A1 komen, kunnen hun auto op een transferium kwijt dat daar speciaal voor is ingericht.

Verkeersdrukte

Ook de gemeente Den Haag raadt Turkse kiezers aan om het openbaar vervoer te nemen naar het evenementengebouw GIA op het bedrijventerrein Zichtenburg, waar het stemlokaal is gevestigd.

Den Haag verwacht de komende dagen en het weekeinde grote verkeersdrukte omdat er wegomleidingen zijn wegens werkzaamheden aan de Raamweg.

Ook zijn er dit weekeinde behalve het referendum nog twee grote evenementen, waar veel bezoekers worden verwacht, zoals de Duinenmars en de Omloop van de Glazenstad.