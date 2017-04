Politie rolt bende op achter schietpartijen Rotterdam-Zuid

De politie zegt dat een groep criminelen is opgepakt die achter de vele schietpartijen in Rotterdam-Zuid zit. Tot nu toe zijn dertien verdachten aangehouden. Zij variëren in leeftijd tussen de twintig en 26 jaar en komen allemaal uit het zuidelijk stadsdeel.

Tussen september en december kreeg Rotterdam-Zuid te maken met een hele reeks schietpartijen op straat. Volgens de politie kwam uit onderzoek naar voren dat de schutters deel uitmaakten van een bende die in wisselende samenstellingen inbraken, overvallen en ripdeals pleegde.

Afname

Maar de bendeleden schoten ook op elkaar. ''Personen die eerst kompanen leken, schoten elkaar in de volgende zaak weer overhoop”, stelt de politie woensdag.

Volgens onderzoeksleider Niek Wennink is de angel er nu uit. ''Sinds de aanhoudingen zien we een drastische afname van het aantal schietincidenten in Rotterdam-Zuid.”

Een speciaal team van twintig rechercheurs heeft tot dusverre meerdere zaken gelinkt aan de groep. Het gaat om vijf schietpartijen, waarvan één in Schiedam, woningovervallen en een gijzeling. Bij het geweld vielen gewonden.

Ontsnappen

Een van de arrestanten wist in januari te ontsnappen toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht voor behandeling van een polsbreuk. De vuurwapengevaarlijke man werd enkele weken later weer opgepakt in zijn schuilplaats in Etten-Leur (Brabant). De ontsnapping kreeg landelijk aandacht.

Op 31 mei moeten de eerste verdachten voor de rechter verschijnen.