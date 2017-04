Verbazing bij homostel Arnhem over verklaring van verdachte mishandeling

De advocaat van een 16-jarige verdachte zei maandagavond bij Pauw dat het homostel zou zijn begonnen met het geweld.

In een reactie aan Omroep Gelderland laat het stel weten die verklaring niet te begrijpen. "Wij zijn geen vechtersbazen en we kunnen ons niet vinden in dat verhaal."

"We willen er eigenlijk niet teveel op ingaan. Wij staan achter ons verhaal en we willen ons nu even rustig houden", aldus de mannen. "Het gaat niet zo goed en we gaan er een beetje aan onderdoor. We willen ons nu concentreren op het herstel."

Betonschaar

De mannen werden zondagochtend mishandeld door een groep jongeren. Beide mannen raakten daarbij gewond. Bij een van de slachtoffers werden zijn tanden uit de mond geslagen. Mogelijk is er een betonschaar gebruikt door de daders.

Het stel van 31 en 35 jaar liep over de Nelson Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en de mannen begonnen uit te schelden. Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat zij hand in hand liepen.