'Vakbonden willen zwarte lijst met misdragende vliegtuigpassagiers'

Dat stellen de bonden dinsdag in De Telegraaf, naar aanleiding van cijfers van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport over incidenten met reizigers op vluchten.

Uit het rapport zou blijken dat in 2016 985 keer melding is gedaan van zich misdragende passagiers, 262 meer dan een jaar eerder.

De vakbonden stellen in de krant dat de meldingen vrijwel alleen afkomstig zijn van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en dat het wangedrag vaak gepaard gaat met alcohol. VNV en FNV Cabine vinden dat Schiphol meer zou moeten doen aan alcoholpreventie op de luchthaven.

Veertien incidenten zouden in 2016 direct impact hebben gehad op een vlucht en in drie gevallen moest het toestel uitwijken of terugkeren. De krant schrijft op basis van een uitzending van Brandpunt, die dinsdagavond te zien is, over incidenten met dronken jongeren die plasten in de cabine en seks hadden aan boord van het vliegtuig.

Vakbondsbestuurder bij FNV Cabine Zakaria Boufangacha zegt tegen De Telegraaf dat vliegmaatschappijen wel eigen zwarte lijsten hebben, maar geen gegevens met elkaar mogen delen in verband met privacy.