Verdachte mishandeling homo's Arnhem doet aangifte

Dat zei zijn advocaat Gerald Roethof maandagavond in het programma Pauw. De twee homoseksuele mannen zouden naar de groep gekeken hebben en agressieve taal hebben geuit richting de groep jongeren.

De 16-jarige jongen ontkent dat de vechtpartij te maken had met de geaardheid van de mannen, die hand in hand liepen. De verdachte ontkent ook een betonschaar te hebben gebruikt om de mannen aan te vallen. Hij erkent wel met zijn vuist enkele tanden uit de mond van een van de twee homoseksuelen te hebben geslagen.

De jongeren die met de twee homo’s hebben gevochten waren "gemengd: er zat een jongen met blond haar en blauwe ogen tussen, iemand met een Marokkaanse en iemand met een Turkse achtergrond", aldus Roethof.

Afschuw

De twee homoseksuele mannen van 31 en 35 jaar oud hebben aangifte gedaan van mishandeling, onder meer met een betonschaar. Zij liepen zondagochtend rond 4.00 uur naar huis en zouden zijn belaagd door een groep van tussen de zes en acht jongeren. De verdachten zijn tussen de 14 en 20 jaar oud.

Volgens de slachtoffers was het feit dat zij hand in hand liepen de aanleiding voor de mishandeling. In de samenleving is vol afschuw gereageerd op het incident. Zo is er zaterdag in Arnhem een demonstratie tegen homogeweld georganiseerd. De brug over de IJssel bij Westervoort wordt maandagavond aangelicht in regenboogkleuren.

Politiewoordvoerder Ellie Lust, ook voorzitter van het homonetwerk Roze in Blauw, riep getuigen op zich te melden. Ook zoekt de politie camerabeelden van het incident.