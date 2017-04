Verdachte van doodrijden overvaller Arnhem blijft vastzitten

Dat heeft de onderzoeksrechter in Arnhem maandag besloten, omdat het onderzoek naar wat er is gebeurd nog in volle gang is en omdat de rechtsorde geschokt is door de gebeurtenissen.

De 32-jarige echtgenote van de man, die ook was gearresteerd, is zaterdag op vrije voeten gesteld. Ze is nog wel verdachte is de zaak.

Donderdagavond overviel een man, vermoedelijk het 46-jarige slachtoffer, de woning van het echtpaar aan de Limburgsingel in Arnhem.

Pizzakoerier

Even later rende hij weg, achtervolgd door het echtpaar. Een van beiden sprong in een busje van een pizzakoerier dat toevallig in de straat stond en reed de overvaller even verderop dood. Ondertussen is geschoten, maar het is volgens de politie nog niet bekend wie dat heeft gedaan.

De politie denkt dat er meer overvallers aan de Limburgsingel zijn geweest. Dat zou blijken uit in beslag genomen camerabeelden.