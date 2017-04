Badr Hari begonnen aan zijn celstraf

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NU.nl.

"Hari heeft eerder vandaag, in het kader van de zelfmeldprocedure, gehoor gegeven aan de oproep", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet in welke penitentiaire inrichting in Nederland de 32-jarige kickbokser zich heeft gemeld.

De Hoge Raad hield in februari de veroordeling door het gerechtshof in stand. De vechtsporter werd in oktober 2015 veroordeeld tot twee jaar cel waarvan tien maanden voorwaardelijk. Na aftrek van voorarrest resteert nog zeven maanden cel. Ook werd hem een betaling van schadevergoedingen van ruim 45.000 euro opgedragen.

Everink

Het gerechtshof bepaalde in 2015 dat het vaststaat dat Hari de enige is die Everink zwaar heeft mishandeld in de Amsterdam Arena tijdens Sensation White in 2012. De andere verdachte in de zaak, Ferhat Y., werd daarom door het hof vrijgesproken.

De Hoge Raad bevestigde in februari in cassatie de veroordeling van de vechtsporter door het gerechtshof uit oktober 2015.

Motief

Everink had Hari's toenmalige vriendin Estelle Cruijff beledigd. Volgens het hof had de kickbokser daarom een motief om de zakenman te mishandelen. De verklaring van Hari dat hij slechts een klap heeft gegeven, achtte het hof ongeloofwaardig.

Everink werd vorig jaar maart dood aangetroffen in zijn huis. De 42-jarige zakenman werd door messteken om het leven gebracht. De rechtszaak tegen hoofdverdachte Mark de J. loopt nog. Hari is geen verdachte in deze zaak.