Het KNMI heeft in verband hiermee waarschuwingscode geel (wees alert) afgegeven. In de tweede helft van de ochtend zal de mist snel oplossen.

Volgens Weeronline was rond de klok van 7.00 uur het zicht in in Volkel (Brabant) slechts 83 meter. In Cabauw (Utrecht) was het 86 meter en in Gilze-Rijen (Brabant) 92 meter.