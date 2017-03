Vier jaar cel en tbs voor veroorzaker dodelijk ongeval in Zelhem

Daarnaast kreeg de man de in dit geval maximale rijontzegging van 5 jaar.

Op 17 juni 2016 reed de man in Zelhem frontaal in op een auto met daarin een gezin uit Stolwijk. De man reed onder invloed van alcohol en medicijnen en reed daarbij veel te hard. De auto had hij met geweld gestolen van een psycholoog die met hem kwam praten.

Psychische problemen

"De man heeft grote psychische problemen en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar", aldus de rechtbank Gelderland. "Omdat de man gevaarlijk is, is het niet veilig als hij vrij komt voordat hij een intensieve behandeling heeft ondergaan. De rechtbank legt hem daarom tbs met dwangverpleging op.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist, maar omdat de rechtbank denkt dat de behandeling van de man lang gaat duren vinden ze vier jaar een passende straf.

Schadevergoedingen

De man moet aan de slachtoffers schadevergoedingen betalen voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 euro.