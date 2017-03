Justitie wil uitlevering vader door India na ontvoering peuter

Justitie heeft in totaal acht verdachten in beeld heeft in de zaak. De vader van de peuter wordt door het OM gezien als opdrachtgever van de ontvoering, terwijl zeven anderen hem daarbij zouden hebben geholpen.

Om de vader van het meisje in India te mogen verhoren, is ook een zogenoemd rechtshulpverzoek ingediend. India heeft het verzoek in behandeling.

Tegen twee mannelijke verdachten diende woensdagochtend een pro formazitting in Amsterdam. Eén van hen, Robert B., zit nog vast. De andere verdachten zijn vier mannen en een vrouw. Twee van hen verblijven momenteel in de Verenigde Staten en Irak. Justitie heeft beide landen gevraagd om ook hen te mogen verhoren.

Plan

Ook de advocaten van de twee verdachten stelden woensdag in de rechtbank dat de vader van het meisje het brein was achter de ontvoering. Hij overtuigde de andere verdachten ervan dat Insiya bij haar vader in India hoorde, in plaats van bij haar moeder in Nederland.

Volgens justitie werd de ontvoering zorgvuldig voorbereid. Op de computer van een van de mannen werd een plan gevonden waarin de vlucht naar India zorgvuldig werd voorbereid.

Het meisje werd vorig jaar op 29 september meegenomen uit Amsterdam terwijl ze verbleef bij haar oma en tante. De moeder van de peuter zegt dat haar dochter door de vader is ontvoerd. Het ministerie van Buitenlanse Zaken staat in contact met beide ouders van het kind en de Indiase autoriteiten.