Eerste lokale warme dag van het jaar in Eindhoven en Arcen

Na 14.30 uur zal het nog wat warmer worden en bereiken meer plaatsen in het zuiden van het land de 20 graden, meldt Weeronline. Normaal is het eind maart in het zuiden 's middags 11 of 12 graden.

Dinsdag zal volgens Weeronline waarschijnlijk niet de eerste officiële warme dag worden, daarvoor moet het 20 graden zijn op het landelijk hoofdstation in De Bilt. Donderdag wordt deze temperatuur daar mogelijk wel gehaald. Normaal vindt de eerste warme dag half april plaats.

De laatste keer dat het ergens in Nederland 20 graden was, was op 16 oktober van 2016.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 16°C 9°C W 4 Donderdag 20°C 10°C Z 3 Vrijdag 21°C 10°C Z 4 Zaterdag 15°C 9°C ZW 4 Zondag 14°C 7°C W 4

