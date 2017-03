Schipholtunnel blijft afgesloten tijdens ochtendspits

Een woordvoerder meldt dat dit uiteindelijk niet is gelukt. Met man en macht werd maandagavond en -nacht gewerkt aan de tunnel. "De reparatie is complexer dan we dachten. Dat heeft onder meer te maken met kabelmateriaal dat nog niet beschikbaar was."

Het verkeer wordt dinsdagochtend omgeleid via de A99, A2 en de A12. Rijkswaterstaat verwacht lange files. De tunnelbuizen in de A4 richting Amsterdam zijn wel open.

Het is niet bekend of de tunnel wel op tijd open is voor de dinsdagavondspits.

Veiligheidssystemen

Bij een brand die maandag woedde in de vluchtgang van de tunnel raakten de veiligheidssystemen beschadigd. De Schipholtunnel kan en mag niet open tot deze weer gemaakt zijn. Het verkeer had maandag de hele dag last van de afsluiting.

Het verkeer liep volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) helemaal vast rond de A4 en de A5. Automobilisten die vast kwamen te staan moesten onder begeleiding worden teruggeleid.