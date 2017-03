Verdachte hotelmoorden Arnhem dinsdag voor onderzoeksrechter

De man meldde zichzelf vrijdagavond bij de politie, die hem al als mogelijke dader zag.

Donderdagavond werden in het voormalige hotel Rembrandt de lichamen van de 71-jarige hoteleigenaar en een 73-jarige vrouw gevonden. Ze waren met geweld om het leven gebracht.

De politie dacht al snel aan de 47-jarige man, een tbs'er. Hij verrichtte werkzaamheden buiten de Oostvaarderskliniek in Almere waar hij verbleef, maar keerde op 15 maart niet terug van zijn werk. Sinds zijn verdwijning was een speciaal politieteam naar hem op zoek.

Het OM wil niet bevestigen dat de man in 2014 ook al een keer niet terugkeerde van een verlof, zoals diverse bronnen aan media melden. Hij verbleef toen in tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Venray. Hij zou toen, na twee weken, zijn aangehouden in een winkel in Maarssen. De man is in 2006 veroordeeld voor een poging tot moord en autodiefstal in Utrecht.

Onderzoek

De politie in Arnhem is nog druk bezig met het onderzoek naar wat er in het hotel is gebeurd, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk hoe de verdachte in het hotel terecht is gekomen. Mogelijk heeft hij er een nacht geslapen. Het hotel was weliswaar gesloten, maar de eigenaar gaf soms een kamer aan mensen met weinig geld.

De slachtoffers en de verdachte hadden volgens het OM geen band met elkaar. Het ministerie van Justitie laat onderzoek doen naar de behandeling van de man.