Klok uur vooruit door ingaan zomertijd in nacht van zaterdag op zondag

De wintertijd is de standaardtijd, die van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart duurt. In de zomertijd blijft het in de avond langer licht.

De zomertijd is in 2001 door het Europese Parlement in het leven geroepen om mensen meer gebruik te laten maken van het beschikbare daglicht. Op die manier zou er worden bespaard op elektrische verlichting.

Tegenstanders van de zomertijd stellen echter dat de besparing niet kan worden bewezen en dat het slecht is voor het bioritme van mensen. Daarnaast zouden de voordelen van de zomertijd niet zijn bewezen, terwijl dit bij de nadelen wel het geval is.

Petitie

De Actiegroep Stop de Zomertijd bood deze week duizenden handtekeningen aan in Brussel om zo een einde te maken aan de zomertijd. Dit jaar stopte onder meer Mongolië met de zomertijd. De Mongoolse regering zegt dat het aantal gezondheidsklachten en de verstoorde vluchtschema's hier debet aan zijn.

Psycholoog Else Redlich van Slaapcentrum SEIN Zwolle zegt tegen NU.nl dat de meeste mensen binnen een paar dagen wel zijn gewend aan het nieuwe ritme. "Het lichaam moet de circadiane ritmen aanpassen aan de nieuwe tijd en dat kost wat energie, maar dat lukt wel. Wij mensen zijn daarin best flexibel."

De Europese Commissie onderzoekt op dit moment de effectiviteit van de zomertijd.