Verkeer rondom Amsterdam en Utrecht loopt vast

Omdat de A1 tussen Diemen en Muiderberg dit weekend dicht is, moeten automobilisten omrijden via Utrecht. In die stad is in de Jaarbeurs het evenement Comic Con gaande, waar veel bezoekers op afkomen.

Rond Utrecht staat aan het begin van de middag op de verschillende snelwegen rond de stad bij elkaar bijna 20 kilometer file. Die file is rond 14.00 uur opgelost, aldus de VID.

Ook autorijders die Amsterdam verlaten in de richting van Hilversum staan vast. Op de A9 is een file ontstaan door verkeer dat probeert om te rijden via Weesp.