Familie Henriquez voelt zich belemmerd door afschermen namen agenten

Ook vinden ze het onnodig en kwetsend dat ze niet weten wie er betrokken is bij de dood van hun familielid.

Dat zei hun advocaat Richard Korver vrijdag tijdens een kort geding tegen de Nederlandse Staat in de rechtbank in Den Haag. De moeder van Henriquez vertelde de rechter in tranen dat ze de agenten in de ogen wil kijken. ''Ik wil ze zien. Dan kan mijn hart rust krijgen." Korver en de familie benadrukken dat ze namen niet openbaar willen maken, maar het zelf willen weten.

Gevaar

De Staat betoogde dat de levens van de agenten in gevaar zijn als hun namen niet verborgen blijven. ''Zij zijn heel ernstig bedreigd." Er werd onder meer opgeroepen om hun kinderen en vrouw te doden.

Korver en de familie benadrukken dat ze namen niet openbaar willen maken, maar het zelf willen weten. De advocaat noemt het ongepast en beledigend dat de veiligheid van de agenten in gevaar zou zijn als de namen aan zijn cliënten en hem bekend worden gemaakt. ''Alsof wij niet ordentelijk met die namen om zouden gaan."

De 42-jarige Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden na een muziekfestival in Den Haag omdat hij riep dat hij een wapen had. Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. De agenten gebruikten bij zijn aanhouding - zo bleek later - ''normoverschrijdend geweld", Henriquez overleed een dag later. Zijn dood zorgde voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.

Strafrechtelijk vervolgd

Twee van de vijf betrokken agenten worden strafrechtelijk vervolgd. De inhoudelijke behandeling van die zaak is begin april. Tijdens een regiezitting eerder dit jaar bleek al dat de agenten volledig afgeschermd worden. Ze zitten achter een muur en hun stem wordt vervormd.

''Mijn cliënten kunnen niet eens horen of de agenten bijvoorbeeld zenuwachtig zijn. De familie heeft het gevoel dat ze verzeild zijn geraakt in een spookproces."

De uitspraak van het kort geding is volgende week vrijdag om 15:00 uur.