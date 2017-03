Zeer grote brand bedrijfspand Waalre

De melding van de brand aan de Petunialaan kwam om 10.42 uur binnen bij de brandweer. Om 11.05 uur werd opgeschaald naar GRIP 1 om de samenwerking tussen hulpdiensten te verbeteren.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zitten in het getroffen pand drie bedrijven. Het is onbekend of er mensen in het pand waren op het moment dat er brand uitbrak.

"De brand is vermoedelijk begonnen in een bedrijf dat in magneten handelt", aldus de woordvoerder. Over de gevolgen voor de omgeving kon hij nog geen duidelijkheid geven.

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat de rook te zien is vanaf de A67 bij Geldrop.