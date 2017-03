Camiel Eurlings schikt buiten de rechter om in kwestie met ex-vriendin

Dat heeft een woordvoerder van Eurlings donderdag in een verklaring laten weten.

Justitie maakte in september bekend de oud-politicus te vervolgen voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. Beide partijen beloofden toen eerst een traject van 'mediation' te gaan volgen.

Volgens de zegsman van Eurlings heeft het OM Eurlings woensdag een transactieaanbod gedaan. Er is geen sprake van een OM Strafbeschikking, beklemtoont hij in een verklaring.

Zaak afsluiten

Eurlings heeft het aanbod van Justitie geaccepteerd en hoopt op deze manier de "voor alle partijen vervelende en lang slepende zaak nu te kunnen afsluiten".

Een afdoening middels transactie betekent dat een strafrechtelijke vervolging niet aan de orde is en dat er ook geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling of erkenning van schuld.

Over de inhoud van de transactie worden verder geen mededelingen gedaan. Het OM besloot eerder over te gaan tot vervolging na uitgebreid onderzoek. Er zou geen sprake zijn van zware, maar van "eenvoudige mishandeling".

Gebroken elleboog

Eurlings zou zijn ex in juli 2015 hebben geslagen. Zij zou hier onder meer een hersenschudding, een gebroken elleboog en kneuzingen aan hebben overgehouden. Eurlings zelf deed aangifte wegens smaad tegen zijn ex-partner. Het OM vond niet genoeg bewijs om die zaak op te pakken.

Eurlings was van 2011 tot en met 2014 topman van de Nederlandse tak van Air France-KLM. Ook is hij lid van het Internationaal Olympisch Comité. Daarvoor was Eurlings onder andere minister van Verkeer en Waterstaat en Kamerlid voor het CDA.