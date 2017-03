Bart van U. krijgt 8 jaar cel en tbs voor doden Els Borst en zus Loïs

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Van U. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Van U. heeft volgens het hof langdurige therapie nodig en daarom is de tbs zonder maximale duur. Van de acht jaar cel wordt nog wel het voorarrest afgetrokken. Van U. moet ook een schadevergoeding van 10.474 euro betalen aan zijn familie voor de moord op zijn eigen zus.

Een jaar geleden kreeg Van U. enkel nog tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van de oud-minister van Volksgezondheid en zijn zus. Hij werd toen vanwege zijn schizofrenie en paranoia door een rechter volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Het hof gaat hierin niet mee en stelt dat Van U. wel degelijk niet volledig ontoerekeningsvatbaar is en dat hij bovendien "buitengewoon gewelddadig handelde". Wel is volgens het hof duidelijk dat Van U. aan schizofrenie lijdt. De familie van Van U. wilde ook dat hij de cel inging.

Het hof oordeelt dat er geen sprake is van moord op zijn zus, maar wel van doodslag. De aanleiding voor het doden van zijn zus is nog onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie zegt donderdag tevreden te zijn met de uitspraak in de zaak. Van U. kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Geen noodweer

Van U. (41) doodde Els Borst in februari 2014 en zijn zus Loïs in januari 2015. Het OM stelt dat hij handelde in een waan toen hij zijn zus neerstak. Er was geen sprake van noodweer, omdat zijn zus ongewapend was. Bij Borst was er volgens het OM sprake van een vooropgezet plan.

Eerder zei Van U. al dat hij een "goddelijke ingeving" kreeg om de persoon die verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving te doden. Over de dood van zijn zus Loïs verklaarde Van U. volgens het OM dat hij zichzelf wilde "verdedigen", omdat hij door zijn zus werd gepest. Op de dag van haar dood werd Van U. boos omdat ze eierkoeken had gekocht die hij niet lust. Ook was hij bang dat Loïs hem wilde laten opnemen in een psychiatrische inrichting.

Het hof ziet in beide zaken geen bewijs dat Van U. "zodanig door zijn wanen werd gedreven dat hij daar geen weerstand aan kon bieden".

Geestelijke gesteldheid

Het OM bood de nabestaanden en familie van Borst excuses aan, omdat uit onderzoek van de commissie-Hoekstra bleek dat de politie, het OM en de GGZ faalden bij het inschatten van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de maatschappij.

Van U. kwam voor de moord op Borst al in contact met justitie en er waren grote zorgen over zijn geestelijke gesteldheid, maar hij kreeg tegen de zin van het OM nooit psychiatrische hulp. Er werd bovendien geen DNA-materiaal bij hem afgenomen.