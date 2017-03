Reuzenpanda's komen op 12 april naar Nederland

Na hun aankomst in het speciale pandaverblijf moeten de dieren echter enkele weken in quarantaine. Het is nog niet bekend wanneer bezoekers de panda's kunnen zien.

De dierentuin werkt al enkele jaren aan de komst van de dieren. In januari werd het verblijf van de panda's door een Chinese delegatie goedgekeurd, nadat het eerder moest worden aangepast. Volgens een woordvoerder van de dierentuin is het verblijf inmiddels af. "We zijn klaar voor de panda's."

China is zeer zuinig met het uitlenen van de bedreigde panda aan buitenlandse dierentuinen. In Europa is het dier in achttien dierenparken te zien. Het mannetje en vrouwtje Wu Wen en Xing Ya komen voort uit een Chinees fokprogramma. De bedoeling is dat de panda's zich in de Nederlandse dierentuin uiteindelijk ook zullen voortplanten.