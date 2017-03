OM eist vier jaar cel tegen Nederlanders voor mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal ervan dat zij in de zomer van 2015 op een gammel zeiljacht 24 Albanezen en Vietnamezen vanuit de haven van IJmuiden naar Engeland wilden vervoeren.

De trip zou levensgevaarlijk zijn geweest. De twee hadden nauwelijks zeilervaring op zee, hun boot was amper zeewaardig, er waren veel te veel mensen aan boord en er was zwaar weer op komst.

De tocht werd uiteindelijk voorkomen doordat eigenaren van een andere boot alarm sloegen bij de havenautoriteiten. Vervolgens schakelden die de Koninklijke Marechaussee in. Op 15 augustus werden alle 26 opvarenden aangehouden, voordat het jacht het ruime sop had gekozen.

Bende

In het onderzoek dat volgde, bleek het duo volgens de aanklaagster ''een incidentele uitbreiding" te zijn van een criminele bende in 't Gooi, die zich met name toelegde op de teelt van en handel in hennep. Tegen zes leden van deze organisatie eiste zij maandag celstraffen uiteenlopend van 32 maanden tot vijf jaar.

Volgens haar was een deel van de bende zowel bij de hennepteelt als bij de mensensmokkel betrokken. Zo vingen ze de vreemdelingen op na aankomst in Nederland, brachten hen onder in een 'safehouse' in Huizen en organiseerden ze het vervoer naar de haven van IJmuiden. De bedragen die werden betaald, liepen uiteen van honderden tot enkele duizenden euro's.

Kopstuk

Binnen de bende was de 32-jarige Sirwan H. uit Bussum volgens het Openbaar Ministerie het absolute kopstuk, dat alle touwtjes in handen had en de overige leden aanstuurde. Ook hij zou maandag zijn strafeis hebben gehoord, maar zijn zaak werd afgelopen week bij de start van het proces op de valreep aangehouden.

Wanneer hij wordt berecht, is nog niet bekend. De strafzaak tegen de anderen gaat woensdag verder. Dan voert de verdediging het woord. De uitspraak staat gepland op 30 maart.