Zacht lenteweer op verkiezingsdag

"Ik kan mij eigenlijk geen beter stemweer voorstellen", aldus weervrouw Diana Woei van Weerplaza. "Het is sowieso overal droog. En op de meeste plekken zal de hele dag een vrolijk lentezonnetje schijnen."

De gemiddelde temperatuur ligt rond de 16 graden. De warmste temperaturen worden naar verwachting gemeten in Twente en de Achterhoek. "En de kans op regen is in het hele land echt nihil", voegt Woei daar nog aan toe.

Ook Weeronline constateert dat er woensdag nauwelijks wind staat, waardoor de gevoelstemperatuur vermoedelijk zelf nog wat hoger ligt. "Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar", stelt Jordi Huirne van de weerdienst.

Grote verschuivingen

Weeronline heeft onderzoek verricht naar het verband tussen het weer en opkomstcijfers bij Nederlandse verkiezingen vanaf de jaren zeventig. "Bij zonnig en bij droog weer was de gemiddelde opkomst bijna 82 procent”, constateert Huirne. "Op bewolkte verkiezingsdagen en op regenachtige verkiezingsdagen was de opkomst met circa 79 procent een fractie lager."

Wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit bevestigde ruim vijf jaar geleden dat het weer van invloed is op de opkomst bij verkiezingen, maar dat de invloed niet zo groot is als vaak wordt verondersteld. Goed of slecht weer maakt gemiddeld een paar procenten verschil. "Grote verschuivingen zijn het niet, maar in de verkiezingsstrijd kunnen dergelijke details belangrijk zijn", aldus socioloog Rob Eisinga.