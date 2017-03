'AIVD'er was werkzaam bij Huis voor Klokkenluiders'

De man was werkzaam bij het Huis voor Klokkenluiders als juridisch medewerker, dat meldt NRC. De voorzitter van het Huis, Paul Loven, zegt over de AIVD'er dat hij "tijdelijk extra werkzaamheden, die geen enkel verband hielden met klokkenluiderszaken, verrichtte."

Binnen het Huis voor Klokkenluiders ontstond een discussie nadat bekend was geworden dat man voor de AIVD werkte. Het is niet duidelijk of de detachering daarna werd beëindigd of dat de werkzaamheden van de man waren afgelopen.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders werd in juli 2016 opgericht als een zelfstandig bestuursorgaan. Het doel van de organisatie is om werknemers te helpen en te beschermen als zij misstanden willen melden. Het Huis is wettelijk verplicht om de anonimiteit van klokkenluiders te beschermen.