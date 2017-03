Politie en betogers botsen bij Turks consulaat Rotterdam

Bij het consulaat verzamelden zich honderden mensen. Demonstranten gooiden voorwerpen naar de politie, die waterkanonnen en agenten te paard inzette. De politie heeft enkele rellende betogers opgepakt.

Het centrum van Rotterdam is verboden gebied voor anderen dan bewoners en mensen die er echt moeten zijn. Volgens Aboutaleb worden mensen op social media nog steeds opgeroepen zich te verzamelen in de stad.

Burgemeester Aboutaleb liet in een verklaring weten dat de Consul-Generaal van het Turkse consulaat, Sadin Ayyildiz op een "schandalige wijze" de gemeente Rotterdam heeft misleid. Ayyildiz heeft "ronduit gelogen" over wat er zou gebeuren deze avond, zegt Aboutaleb. "Hij heeft opgeroepen naar het consulaat te komen."

'Ongewenste vreemdeling'

De Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, wordt in de nacht van zaterdag op zondag Nederland uitgezet als "ongewenste vreemdeling", laat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb weten.

Minister Kaya werd tegen middernacht bij het consulaat begeleid uit haar eigen auto. Dat volgde na urenlange onderhandelingen. Ze wordt inclusief haar medewerkers onder politiebegeleiding teruggereden naar de grens met Duitsland. "Ik veroordeel het in de naam van al onze burgers", aldus Kaya op Twitter.

De minister van Familiezaken zou eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland, maar kreeg toen te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten. Daarna besloot zij richting Rotterdam te rijden waar zij aan het begin van de avond werd tegengehouden.

Kabinet

Het kabinet laat in een reactie weten dat de Turkse regering duidelijk is gemaakt dat "de openbare orde en veiligheid in ons land niet in het geding mogen komen". "Overleg over een bijeenkomst met een kleinschalig en besloten karakter in een Turks consulaat of ambassade werd onmogelijk gemaakt door de publieke dreiging met sancties."

"Bij aankomst in Rotterdam (van minister Kaya - red.) zijn de minister alle opties geboden om te vertrekken. Ook bij het consulaat is haar herhaaldelijk verzocht terug te reizen. Zowel minister-president Rutte als minister Koenders hebben met hun ambtgenoten gebeld. Het onderlinge overleg heeft ertoe geleid dat minister Kaya wordt uitgeleid om het land via de Duitse grens te verlaten", staat te lezen.

"Nederland blijft voorstander van overleg met Turkije", ook blijft het kabinet in contact met de Nederlandse lokale autoriteiten.

Rutte

Premier Mark Rutte verwacht niet dat de diplomatieke rel met Turkije zal zorgen voor het opbreken van de vluchtelingendeal die door de EU met Turkije werd gesloten. Dat zegt hij in een vraaggesprek met NU.nl.

"Dat lijkt mij niet waarschijnlijk. De Turkije-deal is ook van belang voor Turkije. Zij hadden last van de grote stroom Afghanen en Irakezen die op weg waren naar de westkust. Dat is gestopt", aldus Rutte.

"Turkije heeft ook belang bij de Turkije-deal, omdat wij collectief investeren in de opvangcapaciteit in het zuiden van Turkije. Daar komt bij dat die afspraken niet tussen Nederland en Turkije zijn, maar tussen Europa en Turkije. Ik heb met mijn Duitse collega die deal uitonderhandeld."