Honderden demonstreren bij Turkse consulaat in Rotterdam

Volgens het NRC zou de wagen van de minister worden weggesleept. Minister Kaya zou uitgestapt zijn en staat buiten haar wagen te bellen. Zwaarbewapende agenten zijn ter plaatse, dat omdat de beveiliging van de Turkse minister mogelijk wapens bij zich draagt.

Het centrum is verboden gebied voor anderen dan bewoners en mensen die er echt moeten zijn. Volgens Aboutaleb worden mensen op social media nog steeds opgeroepen zich te verzamelen in de stad. Het noodbeven geldt tot zondagochtend 8.00 uur.

Een Turks parlementslid heeft bij het consulaat via een megafoon de menigte aan het begin van de avond toegesproken. Hij riep de aanwezigen op te blijven, desnoods tot morgenvroeg, totdat minister Kaya heeft kunnen spreken. Ook deed hij de aanwezigen de groeten van president Erdogan.

Rond 21.30 uur hadden zich ondanks het noodbevel toch honderden mensen verzameld. De sfeer is af en toe grimmig. De politie is met veel agenten aanwezig. Volgens RTV Rijnmond heeft de politie meerdere charges uitgevoerd. Het consulaat heeft tevens een eigen ordedienst die de mensen in bedwang probeert te houden.

Sayan Kaya zou eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland, maar kreeg toen te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.

Volgens het Turkse persbureau Anadolu kreeg de minister te horen dat ze Nederland zo snel mogelijk moest verlaten en terug moest naar Duitsland.

De bewindsvrouw ging naar Rotterdam in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet.

"Nederland schendt alle internationale wetten, verdragen en mensenrechten door mij niet het consulaat te laten betreden in Rotterdam", aldus Kaya op Twitter.

Het Turkse ministerie gaf 's avonds een verklaring uit waarin stond dat de beslissingen die Den Haag tegen Turkije en de Turkse gemeenschap in Nederland heeft genomen, "serieuze problemen zullen inhouden op diplomatiek, politiek, economisch en andere terreinen".

Zo moet de Nederlandse ambassadeur C. van Rij, die volgens Turkije momenteel niet in het land verblijft, "voorlopig wegblijven", aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse ambassade en het consulaat moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven. Dat gebeurt "om veiligheidsredenen", laten bronnen bij het ministerie weten.

Eerder liet de Turkse president Erdogan al weten woedend te zijn. Erdogan noemt Nederland een "Nazi-overblijfsel" en "fascistisch". Premier Rutte vindt de nazi-opmerkingen bizar en zeer ongepast.

Erdogan belooft wraak te nemen. "Nederland zou nu na moeten denken over hoe hun diplomatieke vliegtuigen gaan landen in Turkije." Ook zou hij gedreigd hebben om Nederlandse diplomaten het land uit te zetten.