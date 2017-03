'Turkse minister van Familiezaken komt over land naar Rotterdam'

Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. De bewindsvrouw zou eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet.

Sayan Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.

Çavusoglu

Ook een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ging niet door. Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor zijn vliegtuig omdat de openbare orde in het geding zou zijn.

De Turkse president Erdogan heeft zaterdag woedend gereageerd op dat besluit. Erdogan noemt Nederland een "Nazi-overblijfsel" en "fascistisch". Rutte vindt de nazi-opmerkingen bizar en zeer ongepast.

Erdogan belooft wraak te nemen. "Nederland zou nu na moeten denken over hoe hun diplomatieke vliegtuigen gaan landen in Turkije." Ook zou hij gedreigd hebben om Nederlandse diplomaten het land uit te zetten.

Rutte

Premier Rutte stelt de gang van zaken met Turkije te betreuren. Nederland was al in gesprek met het land over een oplossing of een alternatief voor de bijeenkomst.

Voordat deze gesprekken waren afgerond dreigden de Turkse autoriteiten echter al met sancties. Hierdoor werd een oplossing onmogelijk en is besloten de landingsrechten in te trekken.

Referendum

Çavuşoğlu was van plan om zaterdag om 18.00 uur te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. De bewindsman pleit voor een 'ja' voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april. De minister wilde stemgerechtigde Turken in Nederland toespreken.