Nederland trekt landingsrechten vlucht Turkse minister in

"Het Nederlands kabinet heeft besloten om de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavusoglu in Nederland in te trekken."

"Na een openbare oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met minister Çavusoglu in Rotterdam op zaterdag 11 maart, is de openbare orde en veiligheid in het geding gekomen", laat de regering weten in een verklaring.

Premier Rutte stelt de gang van zaken met Turkije te betreuren. Nederland was al in gesprek met het land over een oplossing of een alternatief voor de bijeenkomst. Voordat deze gesprekken waren afgerond dreigden de Turkse autoriteiten echter al met sancties. Hierdoor werd een oplossing onmogelijk en is besloten de landingsrechten in te trekken.

Turkije dreigde eerder op zaterdag met zware politieke en economische sancties als Nederland het bezoek van Çavusoglu zou verhinderen. Het land heeft nog niet gereageerd op het intrekken van de landingsrechten.

Nederland blijft openstaan voor overleg met Turkije.

Referendum

Çavusoglu was van plan om zaterdag om 18.00 uur te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. De bewindsman pleit voor een 'ja' voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april. De minister wilde stemgerechtigde Turken in Nederland toespreken.

"De Nederlandse regering heeft geen bezwaar tegen bijeenkomsten in ons land om hen daarover te informeren, maar deze mogen niet bijdragen aan spanningen in de maatschappij."

"Iedereen die een bijeenkomst wil beleggen dient zich te houden aan aanwijzingen van het bevoegd gezag, zodat openbare orde en veiligheid kunnen worden gegarandeerd", valt te lezen in de verklaring. Het kabinet constateert dat de Turkse regering deze regels niet wil accepteren.

Afgelast

Nederland is niet het enige Europese land waar optredens van Turkse politici zijn voorkomen. Ook in Oostenrijk en Duitsland zijn bijeenkomsten afgelast.

De Nederlandse regering zei eerder al het bezoek niet te waarderen. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) liet eerder al weten dat hij niet wilde dat Turkse ministers de Nederlandse vrijheid van meningsuiting gebruiken voor een Turkse grondwetcampagne.