Turkse minister dreigt Nederland met sancties bij weigering

Çavusoglu herhaalde zaterdag dat hij daar een Turkse campagnebijeenkomst wil bezoeken.

De minister is van plan zaterdag om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg. Maar zijn bezoek is tegen het zere been van de Nederlandse regering. Çavusoglu pleit voor een 'ja' voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei vrijdag dat Nederland Çavusoglu niet kan weigeren, maar dat een eventueel bezoek wel omgeven zal zijn door strenge veiligheidsmaatregelen.

In elk geval zal publiek niet welkom zijn op de openbare weg nabij de ambtswoning aan de Straatweg. Consulaatmedewerkers en de minister genieten in Nederland diplomatieke onschendbaarheid.