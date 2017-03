'Nederlandse markt voor minderjarige prostituees is groot'

De stichting zette vanaf januari een aantal lokadvertenties online, waarin minderjarige meisjes zich aanboden voor betaalde seks. Binnen twee maanden tijd kwamen daar ruim twaalfhonderd reacties van mannen op. De helft bleek na het eerste contact bereid ook daadwerkelijk af te spreken, schrijft Trouw (€).

Vooral het sociale netwerk Twitter wordt vaak gebruikt door mannen die op zoek zijn naar seksafspraken, zegt de zogenoemde Observatie & Actie Unit van Watch Nederland, die de lokadvertenties uitzette.

Volgens projectleider Gideon van Aartsen heeft internet het makkelijker gemaakt om aanbieders van betaalde seks met minderjarigen in contact te brengen met potentiële klanten. "Vroeger vonden loverboys de klanten in de eigen omgeving en via via. Door internet is die klantenkring enorm gegroeid. Ze staan letterlijk voor de meisjes in de rij. Ook mannen uit de andere kant van het land reageren."

Sweetie

Watch Nederland is een samenwerkingsverband tussen kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, expertisecentrum Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. In 2013 lanceerde Watch 'Sweetie', een digitaal Filippijns meisje dat als lokprofiel werd ingezet om de seksuele uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden te bestrijden.

De stichting is van plan de komende tijd flink meer lokadvertenties in te gaan zetten. In de toekomst kunnen mannen die op zo'n advertentie reageren een bericht van Watch Nederland verwachten om hen duidelijk te maken dat ze verkeerd bezig zijn.

Begin januari lanceerde Watch Nederland een landelijk meldpunt voor misbruik en uitbuiting van minderjarigen. Tot nu toe werd in zo'n tien zaken meldingen overgedragen aan de politie.