Strenge maatregelen bij bezoek Turkse minister in Rotterdam

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu spreekt zaterdag om 18.00 uur genodigden toe in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg.

Rutte, noch de politie in Rotterdam wilde zeggen hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. De woning en de achterliggende tuin zijn Turks grondgebied.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei eerder dat publiek niet welkom is op de openbare weg nabij de woning aan de Straatweg.

De komst van Cavusoglu is omstreden, de Nederlandse regering zit niet te wachten op de komst van de Turkse politici. De bewindsman pleit voor een 'ja' voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.

Oostenrijk

Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn bijeenkomsten met Turkse politici afgelast. Optredens van politici in Linz, Herzogenburg en Hörbranz gaan niet door. Ook andere gemeenten in Oostenrijk proberen bijeenkomsten te voorkomen.

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag dat hij werkt aan een aanpassing van een wet die het mogelijk moet maken om bepaalde bijeenkomsten met buitenlandse politici te verbieden.

Vorige week werden in twee Duitse steden de optredens van Turkse ministers verboden. Volgens Cavusoglu was Turkije "erg verontrust" door het annuleren van de optredens in het land. Dit zou niet vaker voor moeten komen, aldus de Turkse minister. Duitsland moet volgens Cavusoglu geen kant kiezen als het gaat om het proces van het Turks referendum.