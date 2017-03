'Vrouw met scootmobiel overgoot zichzelf met zoutzuur'

De vrouw reed in een scootmobiel en verklaarde in eerste instantie dat twee jongens op een scooter haar met de bijtende vloeistof hadden overgoten. Dat verhaal blijkt niet te kloppen. Het is niet duidelijk waarom de vrouw heeft gelogen.

Volgens de politie had de vrouw zelf eerder twee halve liters zoutzuur gekocht. Bijna de gehele inhoud kreeg ze over zich heen. De vrouw heeft verwondingen aan haar handen en gezicht. Ze krijgt hulp aangeboden en is niet in levensgevaar.

Nu er geen misdrijf in het spel is, heeft de politie het onderzoek afgerond.