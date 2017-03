OM dagvaardt tien Syriëgangers bij verstek

De verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en bevinden zich in het jihadistische strijdgebied in Syrië of Irak, aldus het OM. De tien mannen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van de voorbereiding van terroristische misdrijven.

Het gaat om Thierry K. (29) uit Zoetermeer, Victor D. (29) uit Raalte, Jihad S. (28), Yago R. (24) en Marouane B. (22) uit Arnhem, Khalid B. (31) uit Velp, Jeroen van D. (27) Almere, Khalid B. (24) uit Vlaardingen, Adil B. (26) uit Rotterdam en Ridvan O. (21) uit Utrecht.

Regiezitting

Het OM zegt met met hun berechting niet te willen wachten tot zij terugkeren naar Nederland, maar duidelijk te willen maken ''dat de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers''. Het OM wil hun strafzaken bij verstek behandelen als de verdachten niet verschijnen. Zij kunnen op de zitting door een advocaat worden vertegenwoordigd.

Het gaat niet om een inhoudelijke behandeling van de strafzaken, maar om een zogenoemde regiezitting waarin wensen voor nader onderzoek worden besproken.

Sociale media

De dagvaardingen zijn formeel bij de griffie van de rechtbank betekend, omdat de oproepen om te verschijnen niet aan de verdachten persoonlijk konden worden uitgereikt. Het OM heeft geprobeerd de verdachten ook via sociale media als Twitter, Facebook en Whatsapp te bereiken. De politie heeft de zitting ook met een gerichte actie op Facebook in het strijdgebied onder de aandacht gebracht.