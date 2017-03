Naturalis moet verbouwing museum voorlopig stopzetten

De rechter in Den Haag bepaalde dinsdag in een kort geding dat de verbouwing niet mag worden voortgezet tot de rechter zich verder over de zaak heeft gebogen. Die bepaalt waarschijnlijk in mei of de verbouwing daadwerkelijk het auteursrecht van Verheijen schendt.

Het museum en onderzoeksinstituut wil de komende jaren flink uitbreiden, mede doordat het aantal bezoekers de afgelopen jaren toenam. Daarvoor moeten op een tussenverdieping van het gebouw pilaren worden geplaatst. Architect Verheijen noemt dit een "verminking" van zijn ontwerp uit 1998 en stapte twee jaar geleden naar de rechter.

Eind januari stelde de rechter Verheijen in een tussenvonnis in het gelijk, omdat de architect inderdaad aanspraak kon maken op het auteursrecht op het ontwerp van het museum. De verbouwing van het pand ging toen echter gewoon door.

Impact

De advocaat van Naturalis, Alberdingk Thijm, zei eerder in de Volkskrant dat beide partijen en onderling niet uitkomen. Een voorgestelde schadevergoeding wees de architect eerder af. Als de rechter in mei beslist dat het gebouw grotendeels in tact moet blijven, stevent het museum af op een faillissement, waarschuwde de advocaat.

Het museum "betreurt" de uitspraak van de rechter en denkt na over een hoger beroep. "Wij zijn zeer teleurgesteld. Het museum is enorm gegroeid de afgelopen jaren en we hebben geen keus dan te verbouwen om onze bezoekers goed op te kunnen vangen," aldus directeur Edwin van Huis in een schriftelijke reactie. Volgens het museum heeft de bouwstop "een grote impact op de planning en de kosten van de nieuwbouw".