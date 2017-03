Dode en zwaargewonde na aanrijding op A10 na ruzie

Volgens de politie stapten de mannen op de vluchtstrook uit de auto waarna ze ruziënd achter elkaar over de snelweg renden. In de auto zaten meerdere personen, vertelt een woordvoerder. De zwaargewonde man is naar het ziekenhuis vervoerd.

Waarover de mannen ruzie maakten is niet duidelijk en ook over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Het ongeluk vond plaats bij knooppunt de Nieuwe Meer op de rijbaan richting Schiphol tussen Oud-Zuid en De Nieuwe Meer, meldt de Verkeersinformatiedienst. Achter het ongeval ontstond een file en het verkeer moest worden weggeleid.

De A10 in de richting van Den Haag blijft waarschijnlijk tot 2.30 uur dicht. Verkeer kan omrijden via Amstelveen over de A9, aldus de VID.