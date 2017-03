'Oud-minister Klaas de Vries leidt onderzoek naar misbruik in sportwereld'

Het NOC*NSF kiest er specifiek voor om iemand te kiezen die geen deel uitmaakt van de sportwereld, melden bronnen aan de Volkskrant. Zo wil de organisatie enige schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

De sportkoepel maakte eind vorig jaar bekend onderzoek te gaan doen naar seksueel misbruik in de sport. NOC*NSF wil weten of er, na de grote onthullingen over misbruik in de Britse voetbalwereld, ook in Nederland slachtoffers zijn die nooit zijn gehoord. Het onderzoek richt zich op de laatste dertig jaar.

De Vries was voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken. De 73-jarige politicus onderzocht eerder financiële wantoestanden bij ADO Den Haag.

Naast De Vries zitten ook een andere oud-politicus en oud-rechter in de commissie. Deze namen zijn nog niet bekend. NOC*NSF maakt woensdag de volledige samenstelling van de onderzoekscommissie bekend.

Geschiedenis

"Het is voor de sport belangrijk de eigen geschiedenis goed te kennen", zei algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF tegen de krant.

Hij stelt dat de last die slachtoffers van seksueel misbruik met zich meedragen enorm is. Volgens Dielessen kan het onderzoek helpen om sporters te steunen die met hun verhaal naar buiten willen komen.