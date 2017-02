KNMI geeft code geel af voor regen en windstoten in namiddag

De weerswaarschuwing geldt voor alle provincies en is van kracht vanaf 15.00 uur. De buien, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen, trekken vanuit het zuidwesten langzaam over het land. Naast kans op regen is ook hagel en onweer mogelijk.

In het hele land is er daarnaast ook kans op zware windstoten met windsnelheden van 60 tot 75 kilometer per uur. In het zuiden van het land kunnen de windstoten nog sterker zijn.

Mogelijk hebben carnavalsvierders last van het weer. De windstoten en de regen kunnen ook voor problemen zorgen op de weg.

De regen en wind houden maandag aan tot in de avond.