Advocaat Klaas Otto had drugslaboratorium in huis

Advocaat Jan Piet van R., die is opgepakt in het onderzoek naar Klaas Otto, had een niet meer werkend drugslaboratorium voor het maken van xtc in zijn huis. Ook lag er 3.4 kilo amfetamine in zijn woning en wordt hij verdacht van het beïnvloeden van getuigen.