'Gevonden brief in cel Holleeder niet door Franken naar binnen gesmokkeld'

"Het ging om briefje van een vrouw die per ongeluk is gekopieerd en tussen de stukken is beland die Franken heeft meegenomen naar Holleeder", aldus Van Regteren Altena

De Telegraaf stelde dat Franken de post zou hebben meegesmokkeld tussen zijn advocatenpost die niet gecontroleerd mag worden door de beveiliging van de EBI. Franken voerde toen nog de verdediging van Holleeder in het proces Vandros.

"Het verhaal dat Franken voor postbode heeft gespeeld klopt niet", aldus de deken. "Ik heb vanmorgen nog contact gehad met het Openbaar Ministerie (OM) en zij bevestigden dat het om een oude kwestie gaat."

Franken, het OM en de deken hebben het voorval destijds besproken en daarmee was de zaak afgedaan. Het OM was het er mee eens dat de brief inhoudelijk niets om het lijf had.

Het zou gaan om een liefdesbriefje van een vrouw die Franken meermaals brieven had gestuurd met het verzoek die mee te nemen Holleeder. Franken heeft hier volgens de deken nooit aan voldaan.

"Dit is in eerste instantie vervelend voor Franken en ook voor de beroepsgroep. Die komt hiermee in een kwaad daglicht te staan", zegt Van Regteren Altena.

Per ongeluk

De huidige advocaat van Holleeder, Sander Janssen, onderbouwt het verhaal van de deken. "In april is er inderdaad één brief is gevonden in de cel van Holleeder", aldus Janssen in een reactie. "Dat werd ons duidelijk uit de stukken die ons toekwamen bij de overdracht van het dossier door Franken aan ons." De advocaat nam samen met zijn collega Robert Malewicz in juni vorig jaar de verdediging over van Franken.

"Wij hebben toen contact gehad met Franken en uit dat gesprek trokken wij de conclusie dat hiermee de kous af was", zegt Janssen. "Franken had contact gehad met het OM en uitgelegd hoe de post in de cel van Holleeder terecht was gekomen. Dit zou per ongeluk zijn gebeurd. Franken had ook nog veel meer post van de betreffende persoon op zijn kantoor. Dit is allemaal niet meegenomen."

Franken zelf wilde niet reageren op het artikel in De Telegraaf. Ook op het verhaal van Janssen wil Franken niet ingaan. Het OM gaf eveneens geen reactie op donderdagochtend en zegt eventueel later nog met een reactie te komen.

Belangenverstrengeling

Advocaat Franken besloot 11 mei de verdediging van Holleeder naast zich neer te leggen na een dringend advies van de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Er zou sprake zijn geweest van mogelijke belangenverstrengeling, omdat Franken eerder optrad als de advocaat van Sandra den Hartog, de ex van Holleeder. Zij is getuige in het proces tegen Holleeder.

Franken verdedigt Holleeder nog wel in de zaak die draait om de afneming van bijna 18 miljoen euro die hij door criminlee activiteiten verdiend zou hebben