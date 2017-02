Westerstorm verwacht vanaf donderdagmiddag

Op de meeste plekken zullen er windstoten zijn tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt lokaal voor windstoten die kunnen oplopen tot 130 kilometer per uur. In de loop van de nacht zal de storm langzaam afzwakken.

Wegverkeer

De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen weggebruikers voor "gevaarlijke situaties". Voor donderdag is een zware avondspits voorspeld, onder meer in combinatie met de voorspelde regen.

Verkeersdienst VID raadt mensen af om in de middag met aanhangwagens of lege vrachtwagencombinaties de weg op te gaan. Rederij Doeksen in Harlingen laat minder veerboten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland varen.

Schiphol

Schiphol had woensdag al last van vertragingen vanwege de harde wind. Mogelijk zullen reizigers ook donderdag rekening moeten houden met vertraagde of zelfs geannuleerde vluchten.

Treinverkeer

Donderdag rijden er in het hele land minder treinen vanwege de verwachte storm. Volgens een woordvoerder zijn de voorspelde weersomstandigheden van dien aard dat de hele dienstregeling moet worden aangepast.

In de praktijk komt het erop neer dat het aantal treinen per uur preventief wordt teruggebracht van vier naar twee. Waar normaliter vier treinen per uur vertrekken, zijn dat er donderdag twee. In gebieden waar altijd een of twee treinen per uur vertrekken, verandert niets.

Vooral reizigers in de Randstad en stedelijke gebieden in Zuid- en Noord-Nederland zullen daarom hinder ondervinden van de aangepaste dienstregeling. Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de reisplanner te raadplegen en moeten rekening houden met extra drukte in de trein.