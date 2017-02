Zes aanhoudingen na vondst van 1.100 kilo heroïne in bakmachines uit Iran

De aanhouding volgt na gezamenlijk onderzoek door de Landelijke Recherche met de Douane Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

Maandag 20 februari troffen zij de drugs aan in twee bakmachines in een container in de haven van Antwerpen. De container was afkomstig uit Iran.

Dinsdag werd de container naar het Noord-Limburgse Heijen gebracht. Daar zijn twee mannen uit Amsterdam aangehouden die bezig waren de bakmachines te openen. Een derde persoon uit Sittard had de locatie kort daarvoor verlaten, maar kon op de snelweg worden aangehouden.

In de haven van Rotterdam werden nog eens drie mannen opgepakt. Dat gebeurde bij het bedrijf dat de container naar Heijen heeft vervoerd. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en om twee mannen uit Rotterdam en Amersfoort.

Recordvangst

In België spreekt men van een recordvangst nu de ruim 1.100 kilo is gevonden. In Nederland werd eerder al eens een partij van 1.200 kilo heroïne in beslag genomen. De straatwaarde van de drugs indien deze puur zou worden verkocht, wordt geschat op zo'n 34 miljoen euro.

Het komt echter vaak voor dat heroïne minstens één keer versneden wordt. Daardoor wordt de uiteindelijke straatwaarde hoger geschat op rond de 68 miljoen euro.