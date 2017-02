Donderdag minder treinen in hele land door verwachte storm

In het noorden en aan de kust kan zelfs windkracht 11 of 12 voorkomen.

"De ervaring leert dat bij dergelijke windsnelheden bomen en takken op het spoor kunnen vallen, waardoor treinen niet kunnen rijden", aldus de NS. Omgewaaide bomen kunnen ook voor schade zorgen aan de bovenleiding of de rails.

Volgens een woordvoerder van de NS is sprake van een landelijk aangepaste dienstregeling. De voorspelde weersomstandigheden zijn van dien aard dat de hele dienstregeling moet worden aangepast.

Een omgewaaide boom op het spoor in Noord-Nederland kan bijvoorbeeld de dienstregeling in het hele land ontregelen, omdat treinen daardoor stil komen te staan. De NS zegt dat de hele dag extra locomotieven klaar staan om gestrande treinen te kunnen wegslepen.

Drukte

In de praktijk komt het erop neer dat het aantal treinen per uur preventief wordt teruggebracht van vier naar twee. Waar normaliter vier treinen per uur vertrekken, zijn dat er donderdag twee. In gebieden waar altijd een of twee treinen per uur vertrekken, verandert niets.

Vooral reizigers in de Randstad en stedelijke gebieden in Zuid- en Noord-Nederland zullen daarom hinder ondervinden van de aangepaste dienstregeling. Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de reisplanner te raadplegen en moeten rekening houden met extra drukte in de trein.

Wegverkeer

Het KNMI waarschuwt voor donderdag met code geel voor de harde wind. Ook de ANWB en Rijkswaterstaat melden dat weggebruikers daarom moeten oppassen. Voor donderdag is een zware avondspits voorspeld, onder meer in combinatie met de voorspelde regen.

Schiphol had woensdag al last van vertragingen vanwege de harde wind. Mogelijk zullen reizigers ook donderdag rekening moeten houden met vertraagde of zelfs geannuleerde vluchten.

De veerdienst tussen Harlingen en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling heeft donderdag minder afvaarten vanwege de voorspelde weeromstandigheden.