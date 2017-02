'Agent dienst beveiliging lekte informatie naar Marokkaanse criminelen'

Dat meldt NRC Next woensdag. De verdachte is een ervaren agent van Marokkaanse afkomst en werkzaam bij de zogeheten Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), de politiedienst die onder meer de bewaking van Geert Wilders en leden van het Koninklijk Huis regelt.

De agent zou toegang hebben gehad tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen. Politiefunctionarissen zeggen in de krant dat de verdachte plekken moest verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen, de zogenoemde "omgevingsscans".

Die informatie zou hij deels hebben doorgespeeld naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met heling en het witwassen van geld. De man is buiten functie gesteld en wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim.

Mogelijk zijn locaties van zogenoemde 'safehouses' uitgelekt, waardoor bedreigde personen die daar worden ondergebracht gevaar kunnen lopen.

Veiligheidsmaatregelen

Een hoge functionaris van de Landelijke eenheid laat aan de krant weten dat vooralsnog geen nadere veiligheidsmaatregelen nodig zijn, omdat de verdachte niet zou behoren tot de "inner circle". Wel is er binnen de politie grote ongerustheid over het nieuwe corruptiegeval.

De nationale recherche onderzoekt momenteel welke informatie precies is opgevraagd de afgelopen jaren en welke data in verkeerde handen terecht is gekomen. Een bron meldt aan NRC dat "de schade is te overzien".

PVV-leider Wilders reageerde woensdagochtend vroeg op Twitter en richtte zich tot minister-president Mark Rutte: "Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel."

'Mokerslag'

Bij de DBB is met ontsteltenis gereageerd op het vermoedelijke lek. "Dit is daar als een mokerslag aangekomen. Het is hartstikke pijnlijk", zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond.

Volgens de vakbondsman is de beveiligingsdienst een professionele organisatie waar heel hard wordt gewerkt. "Er was tot voor kort nog sprake van overbelasting. Ze hebben op dat gebied een slag gemaakt. En dan nu dit."

Struijs zegt dat met corruptie binnen de politie en justitie verkrampt wordt omgegaan. "Er moet meer aan preventie worden gedaan door snel lering te trekken en niet te wachten tot een zaak pas na jaren voor de rechter komt."

De voorzitter van de bond noemt corruptie bij de politie iets van alle tijden. "Maar Europees gezien valt het in ons land wel mee."