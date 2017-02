Haarlem is stad met de meeste filevertraging van Nederland

Een rit in Haarlem leverde in 2016 gemiddeld 27 procent vertraging op door verkeersopstoppingen. Dat is 3 procentpunt meer dan vorig jaar.

In de ochtend- en avondspits loopt de vertraging op tot respectievelijk 41 en 46 procent. Dat betekent dat iemand die in Haarlem dagelijks in de spits van en naar werk reed, vorig jaar 100 uur in de file heeft gestaan.

De TomTom Traffic Index, die dinsdag werd gepubliceerd, is 's werelds meest accurate lijst van verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden. TomTom meet namelijk als enige de daadwerkelijke reistijden van automobilisten op zowel snelwegen als secundaire wegen.

Wereldwijde trend

In Nederland werden 17 steden onderzocht. Zwolle en Den Bosch haalden de top-15 niet, dus hier valt de filevertraging heel erg mee. Opvallend is dat in vrijwel alle steden de verkeersdrukte afgelopen jaar is toegenomen. Dit gaat samen met een wereldwijde trend.

TomTom concludeert dat de gemiddelde vertraging die automobilisten oplopen wereldwijd met 23 procent is gestegen sinds het begin van de Traffic Index in 2008. Alleen afgelopen jaar nam de drukte wereldwijd toe met 10 procent, maar de verschillen tussen continenten zijn groot.

Mexico Stad

De vertraging in Nederlandse steden valt ondanks de toename in het niet bij de rest van de wereld, waar de opstoppingen soms schrikbarende vormen aannemen. In de wereldwijde Traffic Index wordt de eerste plaats net als vorig jaar ingenomen door Mexico Stad, met een gemiddelde vertraging van 66 procent.

In de ochtend- en avondspits kan een rit daar meer dan twee keer zo lang duren. Automobilisten staan daar gemiddeld 227 uur per jaar in de file. Op de tweede en derde plek staan Bangkok en Jakarta, met een gemiddelde vertraging van 61 en 58 procent.

De gemiddelde jaarlijkse vertraging wordt berekend op basis van twee ritten van 30 minuten woon-werkverkeer per dag gedurende een werkjaar van 230 dagen. De TomTom Traffic Index is samengesteld op basis van 19 biljoen geanalyseerde datapunten in 390 steden in 48 landen.

Verbeteringen

TomTom reikt dit jaar voor de eerste keer de Traffic Index Awards uit aan steden die het afgelopen jaar grote verbetering hebben laten zien op het gebied van mobiliteit.

Een panel mobiliteitsexperts koos Rio de Janeiro (Brazilië), Moskou (Rusland), Johannesburg (Zuid-Afrika), Stockholm (Zweden), Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en Pittsburgh (VS) voor de resultaten die de steden boekten met projecten op het vlak van parkeren, infrastructuur en openbaar vervoer.