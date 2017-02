'ProRail verbiedt verkeersleiders te gamen tijdens werktijd'

ProRail heeft zaterdag een bericht daarover in De Telegraaf bevestigd aan NU.nl De spoorbeheerder heeft het verbod deze week per brief de medewerkers bekendgemaakt.

"Het spelen van een spel of het kijken van films op de eigen smartphone, tablet of laptop hebben een intensief karakter. Ze vragen een dusdanige inspanning en concentratie, dat de uitvoering van taken onder druk komt te staan", stelt ProRail in de formele brief.

"Deze activiteiten zijn op de werkvloer verboden", aldus ProRail die het verbod ook heeft ingesteld om aansprakelijkheid van werknemers bij grote fatale ongevallen te voorkomen.

Directe aanleiding voor de maatregel is de treinramp in Zuid-Duitsland van vorig jaar. Door een frontale botsing vielen daarbij elf doden en tientallen gewonden.

Preventief

De treinen klapten op elkaar nadat ze, rijdend in een tegenovergestelde richting, naar hetzelfde enkele spoor waren geleid door de dienstdoende verkeersleider. De man had meer oog voor het spelletje Dungeon Hunter 5 op zijn telefoon dan voor de treinen.

"In Nederland kan zo'n situatie niet worden uitgesloten. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor betrokkenen", waarschuwt de spoorbeheerder die niet de indruk heeft dat er veel spelletjes worden gespeeld op het werk. "Maar we willen met de brief preventief handelen en mensen met verantwoordelijke functies moeten altijd nadenken over iedere vorm van afleiding. Die moet voorkomen worden."

NS-apps

Spoorvakbond VVMC trok eerder al aan de bel over de toenemende afleiding van machinisten door NS-apps, die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden.

Smartphone en tablet worden volgens ProRail ook gebruikt voor professionele communicatie. De spoorbeheerder vindt dat dat moet kunnen maar waarschuwt de treindienstleiders wel om goed na te denken over hoe ze die middelen gebruiken.

"Denk na over wat normaal is en wat is af te raden. De veiligheid op het spoort heeft bij ProRail de hoogste prioriteit", aldus een woordvoerder.