'OM heeft nieuwe aanwijzingen voor beraming aanslag Holleeder op zussen'

In mei vorig jaar kwam het OM met de verdenking dat Holleeder vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught een moordaanslag voorbereidde op zijn zussen Astrid en Sonja en op Peter R. de Vries.

Tijdens de tiende pro-formazitting vrijdag zegt de officier van justitie zich gesterkt te voelen in deze verdenking door afgeluisterde gesprekken.

Verklaring

Het OM baseerde zich in mei op een getuigeverklaring van een van de mannen met wie Holleeder omging in de gevangenis in Vught. Holleeder werd daarna aangehouden in zijn cel.

De getuige zou een telefoonnummer en een codewoord hebben ontvangen, die hij moest doorgeven via de telefoon aan een contact buiten de gevangenis. Hij zegt dit niet te hebben gedaan.

Advocaat

Een van de advocaten van Holleeder, Sander Janssen, zei in november 2016 dat uit onderzoek is gebleken dat de getuigenverklaring tegen Holleeder niet zou kloppen.

"Het telefoonnummer bestaat niet en lijkt te zijn samengesteld uit twee telefoonnummers van bekenden van de getuige. Ook is er door de politie geen bewijs gevonden van de aanbetaling van 5.000 euro." Het motief van de gedetineerde voor een deal met het OM zou een terugkeer zijn naar de gevangenis van Curaçao.

De man is in november en december afgeluisterd in de gevangenis in Vught. Hij zou in een telefoongesprek met zijn zus hebben gezegd niet te hebben gelogen.

Saboteren

Willem Holleeder zei vrijdag tijdens de zitting dat zijn zussen niet op een dodenlijst staan. Hij beschuldigde zijn zus Astrid ervan de voortgang van zijn strafproces moedwillig te saboteren. ''Ze wil in alle opzichten de regie voeren", aldus de Amsterdamse 'topcrimineel' voor de rechtbank in Amsterdam.

Holleeder liet aan het einde van de korte zitting zijn irritatie over de houding van zijn zus de vrije loop. ''Eerst mocht ik zelf niet meer bij de verhoren door de rechter-commissaris zijn, toen moest mijn advocaat Stijn Franken weg, toen beriepen mijn zussen zich op hun verschoningsrecht, toen kwam het boek van Astrid en nu wil ze weer alleen door de rechtbank worden verhoord. Er wordt steeds iets nieuws opgeworpen."

De volgende pro-formazitting is 15 mei.