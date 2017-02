Politie houdt na achtervolging vier mannen aan voor plofkraak Chaam

De plofkraak vond rond 2.50 uur plaats, waarna ooggetuigen volgens de politie zagen dat de vermoedelijke daders ervandoor gingen in een auto.

De politie zette na de melding een grote zoekactie op naar de daders. Rond 3.30 uur werd de vermoedelijke vluchtauto gespot op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen. Een politiehelikopter zette de achtervolging in en meerdere politie-eenheden probeerden in de buurt van de auto te komen, die met zeer hoge snelheid over de snelweg reed.

Na een achtervolging van een kwartier konden agenten de daders uiteindelijk aanhouden. Een politiewagen raakte hierbij beschadigd.

Rabobank

De vier inzittenden van de auto zijn vastgezet in Breda. Over hun identiteit wordt later meer bekendgemaakt, aldus de politie.

Bij de geldautomaat, die eigendom is van de Rabobank, heeft de politie sporenonderzoek uitgevoerd. De omgeving werd een tijdlang afgezet. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak.