Lenteweer in zuiden van Nederland

In Maastricht was het omstreeks 14.30 uur 16,9 graden, aldus Weeronline. In Eindhoven was sprake van een temperatuur van 16.6 graden.

Volgens 1Limburg zorgt het lenteweer voor drukte op terassen in de Limburgse hoofdstad.

De temperaturen zijn een contrast met de vrieskou aan het begin van de week. Vorige week lag de temperatuur landelijk rond het vriespunt en dit weekend viel er sneeuw in grote delen van Nederland, waarvan op veel plaatsen nog resten liggen.

Vrieskou

De gemiddelde temperatuur voor februari ligt overdag rond de 5 à 6 graden. In het noorden en het midden van Nederland is het woensdag kouder, met temperaturen tussen de 9 en 13 graden. Vooral 's nachts kan het in het noorden nog vriezen.

Het lenteweer zet volgens Weeronline de komende week niet door. Toenemende bewolking kan vanuit het westen zorgen voor regen, maar het blijft met 9 graden zacht voor de tijd van het jaar.

Temperaturen

