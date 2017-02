Veroordeling oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) blijft in stand

In een arrest geeft het hoogste rechtscollege wel een korting van twee maanden op de opgelegde gevangenisstraf van 2,5 jaar, die het gerechtshof aan de ex-gedeputeerde oplegde.

Oorzaak voor de strafvermindering is volgens de Hoge Raad dat de redelijke termijn voor het inzenden van stukken door het hof is overschreden.

De oud-VVD-gedeputeerde werd in april 2015 na een eis van vier jaar in hoger beroep veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, maar legde zijn zaak voor aan de Hoge Raad.

Rechtbank

Hooijmaijers werd eind 2013 door de rechtbank in Haarlem na een eis van vier jaar tot drie jaar cel veroordeeld wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als hijzelf tekende destijds tegen de uitspraak hoger beroep aan bij het hof. Daar eiste het OM in maart opnieuw vier jaar cel.

Het hof kwam in 2015 op enkele punten tot vrijspraak in de ten laste gelegde individuele omkopingszaken en legde daarom in hoger beroep zes maanden minder celstraf op, maar oordeelde niettemin hard over zijn handelswijze.

Vastgoed

Hooijmaijers was tussen 2005 en 2009 gedeputeerde van Noord-Holland, waar hij eerst deel uitmaakte van Provinciale Staten.

Zijn wortels liggen in de vastgoedwereld, waarmee hij als politicus vanuit zijn portefeuilles (waaronder ruimtelijke ordening) nauw in contact bleef.