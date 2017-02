Profielen gebruikt voor afpersing niet te koppelen aan Aydin C.

De 38-jarige Tilburger hoorde donderdag tien jaar en acht maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor aanranding en afpersing via de webcam van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Hij is verder beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Zijn beide raadslieden vinden dat C. moet worden vrijgesproken. Uit een analyse van de computerdata in de zaak blijkt volgens hen dat de Tilburger niet in verband is te brengen met de persoonsprofielen op sociale media en de fysieke IP-adressen die bij de aanrandingen en afpersingen werden gebruikt. Met een deel van de slachtoffers werd bovendien gechat toen C. vast zat, aldus Malewicz.

Afluisterapparatuur

De strafpleiters claimen ook dat in de woning van C. geplaatste afluisterapparatuur heeft gefaald. Door urenlange 'gaten' in de opnamen zijn belangrijke momenten niet vastgelegd en andere - bijvoorbeeld als C. gesprekken met zichzelf lijkt te voeren - verkeerd opgevat of uit hun context getrokken. ''Zo is een vertekend beeld ontstaan", aldus Malewicz.